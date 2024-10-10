Mavi dil hastalığı hastalığı nedir, insana bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nasıl geçer?

Mavi dil hastalığı hastalığı nedir, insana bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nasıl geçer? Mavi dil hastalığı Türkiye'de görüldü mü? Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle karantinaya alındı. Mahallede hayvan giriş çıkışları yasaklandı ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. İşte Mavi dil hastalığı ile ilgili merak edilenler…

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Bluetongue virüs (BTS) olarak da bilinen mavi dil virüsü, geviş getiren büyük ve küçük baş hayvanlarda ortaya çıkabilen viral bir enfeksiyondur.

MAVİ DİL HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Koyunların en ciddi şekilde etkilenmesine rağmen, keçi, sığır, deve, ceylan ve Afrika antilobu gibi tüm geviş getiren türlerin duyarlı olduğu mavi dil hastalığı, tatarcık sinekleri başta olmak üzere böceklerle bulaşabilmektedir. Sağlıklı görünen sığır ve keçiler yüksek düzeyde virüs taşıyabilir ve daha fazla enfeksiyon kaynağı sağlayabilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Mavi dil hastalığı, hasta hayvanlara temas etmekten veya bu hayvanların sütünden, yününden insanlara bulaşmaz.

MAVİ DİL HASTALIĞI ADANA VAKASI

İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı" denildi.