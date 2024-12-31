Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali, hepsininkinin farklı olması ihtimalinden daha fazladır?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali, hepsininkinin farklı olması ihtimalinden daha fazladır?

MATEMATİKTEKİ ÜNLÜ PROBLEME GÖRE, BİR ODADA EN AZ KAÇ KİŞİ VARSA BUNLARDAN İKİSİNİN MİLADİ DOĞUM GÜNÜNÜN AYNI GÜN OLMA İHTİMALİ, HEPSİNİNKİNİN FARKLI OLMASI İHTİMALİNDEN DAHA FAZLADIR?

A: 23

B: 123

C: 223

D: 323

Cevap: A