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MasterChef tiramisu! En güzel tiramisu tarifi! Tiramisu tarifi nasıl yapılır? Tiramisu için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel tiramisu hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında tiramisu hazırladı. Peki, tiramisu tarifi nedir? Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif tiramisu aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, tiramisu tarifi nasıl yapılır? Tiramisu nedir? Tiramisu nasıl yapılır, tiramisu yapılırken nelere dikkat edilir?

TİRAMİSU NEDİR, NE DEMEK?

Tiramisu (İtalyanca; tiramisù, tirami sù: "al beni", "al götür beni" anlamlarına gelmektedir), ana malzemesi mascarpone peyniri ve çikolata olan İtalyan tatlısıdır.

TİRAMİSUİÇİN GEREKLİ MALZEMELER
KEDİ DİLİ İÇİN:

125 Gr yumurta sarısı

90 Gr seker

190 gr yumurta beyazı

95 gr seker

150 gr un

65 gr patates nişastası,

KREMASI İÇİN:

400 Mascarpone

150 gr krema

60 gr seker

SABOYON SOSU İÇİN:

4 Yumurta sarısı

45 gr seker

KAHVESİ İÇİN:

2 Şat espresso

15 gr seker

YARDIMCI ÜRÜN:

100 ml süt

MasterChef tiramisu! En güzel tiramisu tarifi! Tiramisu tarifi nasıl yapılır? Tiramisu için malzemeler!

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

125 gr yumurta sarısı ve 90 gr şekeri birlikte çırp.

190 gr yumurta beyazı ve 95 gr şekeri çırp.

150 gr un ve 65 gr patates nişastasını karıştır.

Hepsini birleştir, karışımı yavaş yap, ürün sönmesin.

400 gr mascarpone ve 150 gr krema ve 50 gr şekeri birlikte şeker eriyene ve ürün kabarana kadar

4 yumurta sarısı ve 45 gr şekeri eriyene kadar çırp ardından bermari üsülü pişir, sonrasında soğut. Devamında içine mascarpone karışımının 1/3 ini ilave et kıvamını yoğun akıcı olacak şekilde ayarla (yoğunluğunu süt ile açabilirsiniz).

2 Şat espresso içinde 15 şekeri erit

6 cm lik çember ile kedi dilini kes

Pasta jelatini 6 cm çapa göre ayarlayım üzerine (Al Beni Yukarı )etiketini yapıştır.

Kedi dilini kahvede ıslatıp yuvarlak yaptığın jelatin içine yerleştir üzerine kremasını sıkma torbası ile sık bu işlemi 3 kere tekrar et

Üzerine sabayon sosu karışımını 2.5 cm olacak şekilde doldur.

Üzerine makas top çay süzgeci yardımı ile kakao ele ve servisini yaparken jelatinin üstünde kalan kısmından tutarak yavaşça yukarı kaldır.

NOT:
GEREKLİ YARDIMCI MALZEMELER:

9cm yükseklik 25 cm uzunluğunda kesilmiş pasta jelatini

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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