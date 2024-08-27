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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

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Dün akşamki MasterChef bölümünde kaptanlık oyununu kazanan kişi Mavi Takım'ın kaptanı oldu. 26 Ağustos 2024 tarihinde oynanan kaptanlık oyununda, Mavi Takım'ın kaptanı olarak seçilen yarışmacı gündeme geliyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu haftanın takımları belli oldu. Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu açıklandı. MasterChef'te kaptan hangi yarışmacı oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın kaptanları belli oldu. Mavi Takım kapantanlık yarışında "Tiramisu" tatlısını yaptılar. Yarışmacılardan en iyi "Tiramisu" tatlısını yapan Hakan oldu.

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta Mavi Takım kaptanı Hakan olurken Kızmızı Takım kaptanı ise Beril oldu.

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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