Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Ardından, kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve yarışı kazanan isim Nevzat oldu. Haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Ayşe ve Beril oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın mavi takım Kaptanı Zübeyde olurken kırmızı takım kaptanı ise Akın oldu.

Mavi Takım

Zübeyde (Kaptan)

Alper

Emre

Onur

Eda

Şirin

Yudum

Beyza

Nigar

Hakan

Kırmızı Takım

Akın (Kaptan)

Semih

Kerem

Kaan

Nevzat

Muratcan

Ezgi

Beril

Erim

Ayşe

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?