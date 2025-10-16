Haberler

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme potasında kimler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim tarihli bölümünde eleme adayı kim olduğu ve hangi takımın dokunulmazlık oyununu kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler? İşte detaylar...

Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef'te heyecan 15 Ekim akşamı zirveye ulaştı. Eleme potasına giren yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık mücadeleleri ve takım oyunları izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? Eleme potasında hangi yarışmacılar var? 15 Ekim MasterChef programına dair detaylar haberimizde!

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

15 Ekim akşamı ekrana gelen MasterChef bölümünde eleme heyecanı iyice yükseldi. Sizden gelen bilgilere göre, haftanın ilk eleme adayları Cansu ve Onur olarak belirlendi. Bu karar; takım oyunu performansları, şeflerin değerlendirmeleri ve yarışmacıların kendi aralarındaki oylama sürecine bağlı olarak şekillendi.

Ancak, bu sadece haftanın ilk iki ismi. Çünkü hafta boyunca ikinci takım dokunulmazlık oyunu sonucunda ek eleme adayları da ortaya çıktı. Bu kapsamda, Murat ve Nisa haftanın 3. ve 4. eleme adayı olarak potaya girdi. Sizden gelen kesin listeye göre

15 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yayınlanan bölümde haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyordu. Verilen ek bilgiye göre bu oyunu Mavi Takım kazandı.

Bu sonuç, kırmızı takımın eleme potasını belirleme sürecine girmesine yol açtı. Zira takım dokunulmazlığını kaybeden taraf, bireysel dokunulmazlık mücadelesi yapacak ve ardından eleme adayı seçimleri yapılacaktı.

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi Takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde etti.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Verdiğiniz kesin listeye göre (Cansu, Onur, Nisa, Muratcan), eleme potasında 4 isim yer alıyor. Bu dörtlü içinden biri, bölüm sonunda yarışmaya veda edecek.

Eleme potasının detayları:

Cansu

Onur

Nisa

Muratcan

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.