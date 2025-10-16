MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme potasında kimler var?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef'te heyecan 15 Ekim akşamı zirveye ulaştı. Eleme potasına giren yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık mücadeleleri ve takım oyunları izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? Eleme potasında hangi yarışmacılar var? 15 Ekim MasterChef programına dair detaylar haberimizde!

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

15 Ekim akşamı ekrana gelen MasterChef bölümünde eleme heyecanı iyice yükseldi. Sizden gelen bilgilere göre, haftanın ilk eleme adayları Cansu ve Onur olarak belirlendi. Bu karar; takım oyunu performansları, şeflerin değerlendirmeleri ve yarışmacıların kendi aralarındaki oylama sürecine bağlı olarak şekillendi.

Ancak, bu sadece haftanın ilk iki ismi. Çünkü hafta boyunca ikinci takım dokunulmazlık oyunu sonucunda ek eleme adayları da ortaya çıktı. Bu kapsamda, Murat ve Nisa haftanın 3. ve 4. eleme adayı olarak potaya girdi. Sizden gelen kesin listeye göre

15 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yayınlanan bölümde haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyordu. Verilen ek bilgiye göre bu oyunu Mavi Takım kazandı.

Bu sonuç, kırmızı takımın eleme potasını belirleme sürecine girmesine yol açtı. Zira takım dokunulmazlığını kaybeden taraf, bireysel dokunulmazlık mücadelesi yapacak ve ardından eleme adayı seçimleri yapılacaktı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi Takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde etti.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Verdiğiniz kesin listeye göre (Cansu, Onur, Nisa, Muratcan), eleme potasında 4 isim yer alıyor. Bu dörtlü içinden biri, bölüm sonunda yarışmaya veda edecek.

Eleme potasının detayları:

Cansu

Onur

Nisa

Muratcan