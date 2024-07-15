2024 Masterchef Türkiye yeni sezonu keyifle izleyen seyirciler, Masterchef'te ana kadroya giren 4. yarışmacının kim olacağını merakla bekliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2024 sezonu yoğun ilgiyle takip ediliyor. MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir...

2024 MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEFTÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2024'ün ana kadrosuna katılan üçüncü isim Onur oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?