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MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi?

MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi?
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MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi sorusu gündeme geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin son noktayı koydu. Peki, MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi?

Masterchef Onur ve Beyza aşk mı yaşıyor sorusuna yanıt aranıyor. MasterChef Beyza kimdir ve MasterChef Onur Üresin kimdir merak ediliyor. MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ONUR VE BEYZA SEVGİLİ Mİ?

MasterChef 2024 şampiyonu Onur ve Beyza, yarışma boyunca sık sık aşk iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada hayranlar tarafından Onur ve Beyza'nın klipleri paylaşılırken, ikiliden bu konuda uzun süre bir açıklama gelmedi.

MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi?

Bir süre Londra'da yaşayan ve yarışma için İstanbul'a dönen Onur Üresin, MasterChef şampiyonu olarak canlı yayında açıklamalarda bulundu.

MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi?

Londra'da sokak lezzetlerini tanıtmayı hedeflediğini belirten Onur, aşk iddialarına da cevap verdi. Yarışma boyunca çok konuşulan bu konuya değinen Onur, sunucunun sorusuna, "Aşk deyince Beyza geldi aklına" diyerek yanıt verdi ve ekledi: "Beyza benim için çok değerli."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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