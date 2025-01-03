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MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman?
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TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

2024 MasterChef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edilirken bu akşam milli maçtan sonra neden yayınlanmadığı merak edildi. Peki, MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef bu akşam yayın akışında yer almadı. Bu akşam Survivor ekranda olacak. MasterChef, Cumartesi günü ekrana gelecek.

MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

Yarışmanın son bölümlerinde büyük heyecan yaşandı. MasterChef Türkiye 2024 sezonu şampiyonluk için yarışan finalistlerin performanslarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Fakat Survivor 2025'in ekranlara gelmesiyle birlikte program kısa bir süreliğine ara vermişti. MasterChef severler ise "MasterChef bitti mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Yapılan açıklamalara göre MasterChef Türkiye 2024'ün final tarihi belirlendi. 9 Ocak 2025'te ekranlara dönmesi planlanan program, sezonun şampiyonunu ilan edecek. Yılbaşı tatili nedeniyle verilen aranın ardından yarışma final heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.

MASTERCHEF İLK 4'E KALAN İSİMLER

MasterChef Türkiye'de ilk 4'e kalan yarışmacılar, Onur, Semih ve Eda oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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