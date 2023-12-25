Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Batuhan mı elendi?

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24 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ın jüri üyesi olduğu MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Sergen, Esra, Eren ve Batuhan arasında yapılan elemede hayallerine veda eden isim Batuhan oldu.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Eleme kalan yarışmacılar gecenin ilk oyununda karnabahar ile muskat kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmaya çalıştı. Sürenin sonunda şeflerden en yüksek oyu alan isim Eren oldu. Yarışmacılar 2. turda Somer Sivrioğlu'nun Baked Alaska tarifini yaptı. Tadımların sonunda Eren 37, Sergen 43, Esra ise 36,5 puan alarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Batuhan ise şeflerden 34,5 puan alarak yarışma veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Yarışmayı 8. olarak tamamlayan Batuhan, veda konuşmasında "Bu sene benim için farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum. İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım. Sizlere ve ekibe daha yaklaştım. Acun Medya ekibiyle yeni bir yola çıktık. Elimden geldiği kadarıyla durmadan çalışmaya devam edeceğim. Belki burada bir yol kapandı ama inanıyorum ki çok yolum var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Her zaman kasmaktansa oluruna bırakmayı hedef aldım. Kapanış yaptım. Bundan başka pota oyunu yok. Teşekkür ederim, çok güzel vakit geçirdim. All Star yolculuğumun sonuna geldim. En başından sonuna kadar çok güzel zaman geçirdim" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?