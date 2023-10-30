MasterChef All Star'ın son bölümünde kimin elendiği ve kimin gittiği merak edilen sorulara yanıt bulundu. 29 Ekim akşamı ekranlara gelen 133. bölümde eleme potasında Tahsin, Tanya, Esra, Batuhan, Metin, Cemre ve Barbaros yer alıyordu. Peki, Masterchef kim elendi 29 ekim? MasterChef hangi yarışmacı elendi, bu akşam kim gitti? İşte detaylar…

MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EKİM? MasterChef hangi yarışmacı elendi, bu akşam kim gitti?

Yarışmacılar eleme gecesinde özel tabaklar hazırlayarak şeflerin değerlendirmesine sundular. İlk tur sonunda eleme adayları arasından 3 yarışmacı potadan çıktı ve Tanya ile Metin eleme finaline kalan isimler oldular. Peki, Masterchef kim elendi 29 ekim? MasterChef hangi yarışmacı elendi, bu akşam kim gitti? İşte detaylar…

MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EKİM?

İlk tur sonunda elemeyi atlatan isimler ise Cemre, Esra ve Tahsin oldu. Eleme turu finaline ise Tanya, Metin, Barbaros ve Batuhan kaldı. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in "Denizden Kelebek Etkisi" tabağını yapmalarını istedi. Yarışmacılar verilen süre içinde en iyi tabağı hazırlamak için kıyasıya rekabet ettiler. Heyecanlı ve stres dolu bir eleme turunun sonunda süre dolunca yarışmacılar tabaklarını şeflere sundular. Tadımı yapan şefler, final eleme turundan geçen ilk yarışmacıların Barbaros ve Batuhan olduğuna karar verdiler. Gecenin sonunda ise MasterChef All Star'dan elenen isim Metin oldu.

MASTERCHEF HANGİ YARIŞMACI ELENDİ, BU AKŞAM KİM GİTTİ?

MasterChef'in 16. haftasında eleme potasına düşen yarışmacılar şunlardı: Tahsin, Tanya, Esra, Batuhan, Metin, Cemre ve Barbaros. İlk turda şefler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel tabaklar istedi ve yarışmacılara Türk bayrağını içeren bir tabak hazırlamaları için 45 dakika süre verildi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in belirlediği süre sonunda, yarışmacılar farklı yemekler ortaya koydular. Gecenin sonunda ise MasterChef All Star'dan elenen isim Metin oldu.