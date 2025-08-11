TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye, kıyasıya rekabetin yaşandığı eleme gecesiyle yine gündem oldu. Yarışmanın son bölümünde haftanın en düşük performansını sergileyen yarışmacılar eleme potasına girdi. İzleyiciler, MasterChef kim elendi sorusunun cevabını öğrenmek için sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun arama yaptı. Peki, MasterChef kim elendi? 10 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye'de yarışmaya kim veda etti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef elenen isim TUNAHAN oldu.

MASTERCHEF YENİ SEZON

10 Ağustos 2025 Pazar akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde yarışmacılar, şeflerin belirlediği özel konsept menüyü en iyi şekilde hazırlamak için ter döktü.

Haftanın en iyi performansını gösteren isimler doğrudan bir üst tura çıkarken, en düşük puanı alanlar eleme potasına kaldı. MasterChef kim elendi sorusunun yanıtı ise bu potadaki mücadelede ortaya çıktı.