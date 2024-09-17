MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel İşkembeli Nohut hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında İşkembeli Nohut hazırladı. Peki, İşkembeli Nohut tarifi nedir? İşkembeli Nohut nasıl yapılır? İşkembeli Nohut nedir?
Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif İşkembeli Nohut aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut nedir? İşkembeli Nohut nasıl yapılır, İşkembeli Nohut yapılırken nelere dikkat edilir
İŞKEMBELİ NOHUT NİÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 1 soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4.5 su bardağı su
- 1 kg dana işkembe
- 2 diş sarımsak
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- Tuz
- Tane kara biber
- Kırmızı pulbiber
- Maydanoz
İŞKEMBELİ NOHUT NASIL YAPILIR?
- Önce işkembeyi yıkayıp küp doğrayın. Sonra 1 diş sarımsak ve tane karabiberlerle birlikte tencereye alın. Üzerine su ekleyip orta ateşte yumuşak lıvama gelene kadar pişirin Soğan ve sarımsağı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
- Daha sonra salçaları ekleyip 2 dakika daha kavurun. İşkembeleri haşlama suyu ile soğanlara ekleyin ve 10 dakika pişirin.
- Son olarak nohut, tuz ve karabiberi ilave edin ve 10 dakika daha pişirin. Yemeği servis tabağına alın. Üzerine pul biber serpiştirip maydanoz ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.