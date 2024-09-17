MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif İşkembeli Nohut aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut nedir? İşkembeli Nohut nasıl yapılır, İşkembeli Nohut yapılırken nelere dikkat edilir

İŞKEMBELİ NOHUT NİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4.5 su bardağı su

1 kg dana işkembe

2 diş sarımsak

2 su bardağı haşlanmış nohut

Tuz

Tane kara biber

Kırmızı pulbiber

Maydanoz

İŞKEMBELİ NOHUT NASIL YAPILIR?