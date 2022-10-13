Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef günün menüsü nedir? (Türk Yemekleri Menüsü) 13 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Gündem Haberleri

Masterchef günün menüsü nedir? (Türk Yemekleri Menüsü) 13 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 5 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 5 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 13 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...

Masterchef 13 Ekim dış oyunu kim kazandı? Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?Masterchef 13 Ekim dış oyunu kim kazandı? Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef günün menüsü nedir? Dış Oyun Türk yemekleri çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF 13 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NELER?

Masterchef günün menüsü nedir? (Türk Yemekleri Menüsü) 13 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

13 Ekim Perşembe Dış oyun Türk yemekleri menüsü:

  • - Beşparmak Çorbası (Kırgızistan)
  • - Kalecik Çöreği (Türkiye)
  • - Özbek Pilavı (Özbekistan)
  • - Lüle Kebabı (Azerbaycan)
  • - Çak Çak Tatlısı (Kazakistan)
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title