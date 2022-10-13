Masterchef günün menüsü nedir? (Türk Yemekleri Menüsü) 13 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 5 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 5 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 13 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Dış Oyun Türk yemekleri çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 13 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
13 Ekim Perşembe Dış oyun Türk yemekleri menüsü:
- - Beşparmak Çorbası (Kırgızistan)
- - Kalecik Çöreği (Türkiye)
- - Özbek Pilavı (Özbekistan)
- - Lüle Kebabı (Azerbaycan)
- - Çak Çak Tatlısı (Kazakistan)