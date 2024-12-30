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MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim?

MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim?
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarı finale doğru gidiliyor. MasterChef finaline giden yolda ceketler için mücadele ediliyor. Peki, MasterChef yukarı kim çıktı 30 Aralık Pazartesi? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, MasterChef yukarı kim çıktı 30 Aralık Pazartesi? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?

MASTERCHEF YUKARI KİM ÇIKTI?

MasterChef'te ilk 4 e kalmak için mücadele ediliyor.

2 aday bugün yukarı çıkmak için mücadele edecek.

Onur, Eda ve Semih daha önce finale kalan isimler olmuştu.

İŞTE YARIŞMACILAR
KEREM

MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim?


BEYZA

MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim?


İLK 4'E KİM KALDI?

İlk 4'e kalan son isim bu akşam belli olacak. Onur, Eda ve Semih daha önce finale kalan isimler olmuştu.

İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİM?

1. Ceket : Semih

2. Ceket: Onur

4. Ceket :Eda

3. Ceket :Bu akşam açıklanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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