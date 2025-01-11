MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri...

Masterchef Türkiye 2024 sezonunun büyük finali, 11 Ocak tarihinde canlı yayınla ekranlara geliyor. Türkiye'nin en sevilen yemek yarışması Masterchef'in heyecan dolu final bölümü, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yarışmanın finalistleri Onur ve Kerem, büyük ödül ve "Masterchef" unvanı için tüm hünerlerini sergileyecek. Masterchef final bölümü canlı yayın bilgileri haberimizde yer alıyor...

MASTERCHEF FİNALE KİM KALDI?

Masterchef Türkiye 2024'te finale yükselen isimler belli oldu. Onur ve Kerem, üstün performanslarıyla hem jüriyi hem de izleyicileri etkileyerek büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE