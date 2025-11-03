Haberler

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı 3 Kasım Pazartesi? MasterChef eleme adayı kim oldu?

Güncelleme:
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık heyecanı başlıyor. Kaptanlık oyununu kazanan Furkan, mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takımın başına Eylül geçti. Yeni bölümde iki takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda galip gelmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, 3 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşanan tüm detayl

Masterchef'te yeni haftanın rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanların belirlenmesinin ardından mavi ve kırmızı takımlar, haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Bu kez şefler yarışmacılardan, dünyanın farklı ülkelerinden özgün kahvaltı lezzetleri hazırlamalarını istedi. Peki, " Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı?" sorusunun yanıtı ne oldu? İşte 3 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef bölümünde yaşananlar ve kazanan takım...

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları kaptanlık oyununun ardından belli oldu. Kaptanlık mücadelesini kazanan Furkan, mavi takımın başına geçti. Kırmızı takım kaptanı ise Eylül oldu. Haftaya hızlı bir başlangıç yapan iki kaptan, yarışmacılarını seçerek takımlarını oluşturdu. İşte bu haftanın takım kadroları:

MAVİ TAKIM:

Furkan (Takım Kaptanı)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

KIRMIZI TAKIM:

Eylül (Takım Kaptanı)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için iki takım da tezgah başına geçti. Şeflerin belirlediği temaya uygun olarak hazırlanan tabaklar, lezzet ve sunum açısından değerlendirildi. Gecenin sonunda hangi takımın galip geleceği büyük merak konusu olurken, dokunulmazlık oyununun kazananı şeflerin puanlamasıyla belli olacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık için mutfağa yeniden girdi. Yarışmacılar, kendilerine verilen malzemelerle yaratıcı bir tabak çıkarmaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda günün en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları, eleme potasına gidecek isimleri belirlemek için oylamaya gitti. Henüz eleme adayları netleşmedi. Oylamanın ardından haftanın ilk eleme potası kesinleşecek. Yeni gelişmeler açıklandığında haftanın eleme adayları belli olacak.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda gecenin en zayıf tabağını hazırlayan Aslı, yarışmaya veda eden isim oldu. Aslı, yarışmadaki serüvenini duygusal anlarla tamamladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
