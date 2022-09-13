Masterchef Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? 13 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Balık menüsünde kazananlar kim oldu?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 13 Eylül dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 13 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Balık çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 13 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün balık çeşitlerinden yemekler yapıldı. Balık çeşitleri şöyle:
- - Kırlangıç
- - Minekop
- - Midye
- - Barbun
- - Granyöz
- - Sardalya
- - Fener balığı
- - Dil balığı
- - Kalamar
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?
- Kırlangıç - Kıvanç vs Burak K. = Kazanan
- Minekop - Fatmanur vs Burak R. = Kazanan
- Midye - Ayaz vs Tayfun = Kazanan
- Barbun - Vural vs Gamze = Kazanan
- Granyöz - Melih vs Görkem = Kazanan
- Sardalya - Atike vs Serpilay = Kazanan
- Fener balığı - Metin vs Büşra = Kazanan
- Dil balığı - Barış vs Çağatay = Kazanan
- Kalamar - Yağız vs Kaan = Kazanan
SONUÇ
Kazanan takım birazdan açıklanacak.
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