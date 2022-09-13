Masterchef Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? 13 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Balık menüsünde kazananlar kim oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 13 Eylül dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 13 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Balık çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...