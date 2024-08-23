MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler!

Tatlı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif çikolatalı sufle aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle nedir? çikolatalı sufle nasıl yapılır, çikolatalı sufle yapılırken nelere dikkat edilir

ÇİKOLATALI SUFLE MALZEMELERİ

Sufle, kökeni 18. yüzyıl Fransa'sına dayanan tatlıdır. Sufle, bir ana yemek veya tatlı olarak servis edilebilir. Sözcük, Fransızca "souffler" (Türkçe anlamıyla: üflemek) fiilinden türetilmiştir.

ÇİKOLATALI SUFLE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

100g bitter çikolata

1/4 su bardağı (60g) tereyağı

1/3 su bardağı (45g) un

1/3 su bardağı (40g) granül şeker

3 büyük yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

Bir tutam tuz

Pudra şekeri veya dondurma ile servis için (isteğe bağlı)

ÇİKOLATALI SUFLE NASIL YAPILIR?

Fırını 200°C (400°F) dereceye ön ısıtın. Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın ve iç kısmını hafifçe unlayın. Fırın tepsisine yerleştirin.

Bir tencerede, bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin. Karışım pürüzsüz hale gelince ocaktan alın.

Ayrı bir kapta unu eleyin. Daha sonra granül şeker ve bir tutam tuz ekleyerek karıştırın.

Eriyen çikolata karışımını un karışımına ekleyin. Karışımı iyice birleştirin.

Yumurtaları ayrı bir kapta çırpın. Yavaşça çikolatalı karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

Son olarak vanilya özütünü ekleyin ve karışımı homojen hale getirin.

Hazırladığınız karışımı sufle kaplarına dökün. Kapları tepsinin üzerine yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin. Sufle kenarları kabarana kadar pişirin, ortası hafif yumuşak kalmalıdır.

Pişen sufleleri fırından çıkarın ve hemen pudra şekeri veya isteğe bağlı olarak dondurma ile süsleyerek sıcak servis yapın.

Çikolatalı sufleleri hemen tüketmeniz önerilir, çünkü sıcak servis yapıldığında en iyi kıvamı ve lezzeti sunarlar.

Afiyet olsun! Lezzetli çikolatalı suflelerin tadını çıkarabilirsiniz.

Not: Sufle yaparken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, sufleleri pişirme süresine dikkat ederek sıcak servis yapmaktır. Sufleler pişirildikten hemen sonra hızla servis edilirse, içi yumuşak ve lezzetli bir kıvama sahip olacaktır.