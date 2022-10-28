MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmacılarından Büşra Zambak'ın yeni bölümde Burak Kaya ile gerginlik yaşadı. Büşra Zambak'ın Burak Kaya'ya ne dediği merak konusu oldu. Peki, MasterChef Büşra Burak Kaya'ya ne dedi? Burak Kaya Büşra Zambak neden tartıştı? MasterChef Büşra ne dedi? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde özür krizi yaşanıyor. Burak Kaya, takım arkadaşı Büşra'nın kendisine hakaret ettiğini ileri sürüyor. Peki, MasterChef Büşra Burak Kaya'ya ne dedi? Burak Kaya Büşra Zambak neden tartıştı? MasterChef Büşra ne dedi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BÜŞRA BURAK KAYA'YA NE DEDİ?

Burak Kaya, aynı takımda mücadele ettiği Büşra'nın çekim için gittikleri Tokat'ta uçaktan inince kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Büşra ise hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanladı. Oyun öncesi ikili arasında yaşanan tartışma, İstanbul'daki stüdyoda da devam etti.

YALÇINKAYA: ÖZÜR DİLEYECEKSİN

İkili arasındaki tartışmaya müdahale eden Mehmet Yalçınkaya, "Sen Burak'a onu kıracak dediysen özür diler misin?" diyor. Yaşanan durumda Burak Kaya'nın da kendisine aynı tavırla yaklaştığını söyleyen Büşra "Bunu ilk karşı taraf söylediği için ben söylemem" diyerek özür dilemeyi reddetti. Büşra'nın tavrına sinirlenen Yalçınkaya ise "Söyleyeceksin ve özür dileyeceksin" diyerek tepki gösteriyor.