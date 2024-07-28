Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? 2024 Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Alper kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Alper Öztamur kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile doğum tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef Alper kimdir? Masterchef yarışmacılarından Alper Öztamur hakkında merak edilen Masterchef Alper elendi mi, neden yok, nerede çalışıyor yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF ALPER KİMDİR?

Bartın'dan yarışmaya katılan Alper Öztamur, gastronomi sektöründe çalışmaktadır. 2022 yılında da yarışmaya katılmış ancak ikinci turda elenmiştir. MasterChef 2024'te yeniden şansını denemektedir.

MASTERCHEF ALPER ÖZTAMUR ELENDİ Mİ?

Masterchef Alper, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Alper, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.