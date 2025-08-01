Ana kadroya yükselme süreci üç aşamalı ön eleme sürecinden geçiyor. Şu anda 3. gruptan 3 yarışmacı ana kadroya yükseldi. Dün akşam yayınlanan bölümde 18. yarışmacı Sümeyye seçildi. Şimdi gözler 19. yarışmacıya çevrildi. Peki, MasterChef 19. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADRO HEYECANINDA SON BİLETLER!

18. yarışmacının ana kadroya girmesiyle heyecan dorukta! Bu akşam şeflerin sunduğu tabakta en başarılı performansı gösteren kişi, ana kadroya giren 19. yarışmacı olacak. Merakla beklenen bu gelişme, bu akşamki bölümle açıklanacak.

MASTERCHEF ANA KADRO HEYECANINDA SON 2 GÜN!

Bu akşam ve yarın akşam seçilecek yarışmacılarla ana kadro tamamlanacak. Dün akşam yayınlanan bölümde 18. yarışmacı belli olmuştu. Bugün ise ana kadroya girecek 19. yarışmacı merak konusu. Sümeyye'nin ardından bu akşam bir kişi daha seçilecek.

MASTERCHEF ANA KADROYA YÜKSELME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

MasterChef'te ana kadroya yükselen yarışmacılar, üç aşamalı ön eleme sürecinden geçiyor. İlk turda tek yarışmacılar mücadele ediyor, ardından düellolarla ikinci tur belirleniyor. Son aşamada, her akşam en iyisi seçilerek ana kadro oluşturuluyor. Her gruptan 13 yarışmacı arasında sadece 5 kişi kadroya kalıyor.

ŞU ANKİ DURUM—3. GRUPTAN KAÇ KİŞİ KADROYA GİRDİ?

Şu anda rekabet eden 3. gruptan şu ana kadar 3 yarışmacı ana kadroya yükseldi. Son iki kişi yarışmaya devam ederken, diğerleri bu sezon için veda edecek. Dün akşam yayınlanan bölümde 18. yarışmacı Sümeyye seçildi; başarılı tabağıyla ana kadroya adını yazdırdı. Şimdi gözler 19. yarışmacıya çevrildi.

MASTERCHEF 1 AĞUSTOS 2025—ANA KADROYA GİREN 19. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 19. yarışmacısı Merve oldu!

MASTERCHEF 31 TEMMUZ 2025—ANA KADROYA GİREN 18. YARIŞMACI KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 18. isim Sümeyye oldu. Şeflerin sunduğu ürünü en başarılı şekilde kullanarak kadroya girmeyi başardı.

MASTERCHEF 2025 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR LİSTESİ

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Sercan

Ayla

İhsan

Ayten

Çağlar

Semih

Cansu

Özkan

Hilal

İrem

Hakan

Tunahan

Sümeyye

MASTERCHEF 28 TEMMUZ 2025—YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

28 Temmuz 2025 itibarıyla ana kadroya giren yedek yarışmacılar: Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Nisa, Barış, Alperen, Deniz.