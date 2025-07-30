Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın belirlediği "Analı Kızlı" konsepti altında yarışmacılar son kez tezgah başına geçecek. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim, ana kadroya giren 16. yarışmacı olacak. MasterChef 16. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de heyecan, ana kadroya kabul edilecek 16. yarışmacı için dördüncü grubun mücadelesiyle devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın belirlediği "Analı Kızlı" konsepti altında yarışmacılar son kez tezgah başına geçecek. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim, ana kadroya giren 16. yarışmacı olacak. Önceki bölümde üçüncü gruptan İrem ana kadroya dahil edilmişti. Şimdi tüm gözler 29 Temmuz Salı akşamında kimsenin adının açıklanmasına çevrildi.

ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya giren 15. yarışmacı, üçüncü grup aşamasını başarıyla tamamlayan İrem oldu.

ANA KADROYA GİREN İLK 15 YARIŞMACI

1. Grup Yarışmacıları:

1. Yarışmacı: Furkan

2. Yarışmacı: Eylül

3. Yarışmacı: Çağatay

4. Yarışmacı: Onur

5. Yarışmacı: Hilal

Ayrıca yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan da kadroya dahil edildi.

2. Grup Yarışmacıları:

6. Yarışmacı: Sercan

7. Yarışmacı: Ayla

8. Yarışmacı: İhsan

9. Yarışmacı: Ayten

10. Yarışmacı: Çağlar

İkinci grupta yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz de forma şansı yakaladı.

3. Grup Yarışmacıları:

11. Yarışmacı: Sezer

12. Yarışmacı: Cansu

13. Yarışmacı: Özkan

14. Yarışmacı: Gizem

15. Yarışmacı: İrem

Üçüncü grupta yedeklerden Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup da ana kadroya katıldı.

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 16. yarışmacısı Hakan oldu!