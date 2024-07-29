MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi?

Masterchef'te 15. olarak ana kadroya kim girdi? 28 Temmuz'da yayınlanan bölümde, MasterChef jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacıları zorlu bir eleme turunda denedi. Peki, 28 Temmuz MasterChef'te 15. önlüğü kim giydi? MasterChef ana kadroya katılan 15. yarışmacı kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

2024 MasterChef yeni sezon devam ederken ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar belli oluyor. MasterChef programında en son 14. yarışmacı olarak ana kadroya giren oldu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde ana kadroya girecek olan 15. yarışmacı açıklandı. MasterChef yarışmasında aralarında en iyi yemeği yapan 15. ana kadroya giren kişi Nigar oldu.

2024 MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Ezgi

15. Nigar