Üye Girişi
Haberler

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek için yarışmacıların mücadelesi devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde, 28 Temmuz MasterChef kazananı açıklandı. MasterChef Türkiye'nin heyecan dolu yolculuğunda yeni bir aşamaya gelindi ve ana kadroya katılan 15. yarışmacı belirlendi. Peki, MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadrosuna kim girdi?

Masterchef'te 15. olarak ana kadroya kim girdi? 28 Temmuz'da yayınlanan bölümde, MasterChef jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacıları zorlu bir eleme turunda denedi. Peki, 28 Temmuz MasterChef'te 15. önlüğü kim giydi? MasterChef ana kadroya katılan 15. yarışmacı kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

2024 MasterChef yeni sezon devam ederken ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar belli oluyor. MasterChef programında en son 14. yarışmacı olarak ana kadroya giren oldu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde ana kadroya girecek olan 15. yarışmacı açıklandı. MasterChef yarışmasında aralarında en iyi yemeği yapan 15. ana kadroya giren kişi Nigar oldu.

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi?

2024 MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Ezgi

15. Nigar

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

MasterChef MasterChef Türkiye Tv8 Televizyon Gündem Yaşam Haberler

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 Erdoğan YRP'li vekil için 'Kafadan sıkıntısı var' dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Bakmadan Geçme

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi? İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne? 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar iptal mi? Vatandaşlar ülkelerine geri çağırıldı! Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler! FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI l 29 Temmuz altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir? 29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman? TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?

Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title