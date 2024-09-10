Masterchef 10 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 10 Eylül fragmanı seyirciler tarafından araştırılıyor. Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyorlar. Masterchef yarışmasında son bölüm neler olduğu gündeme geliyor. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef 10 Eylül Salı günü yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam Mavi Takım ve Kımızı Takım kaptanları belli olacak.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Masterchef Türkiye'de yarışmacılar, bir üst tura geçebilmek için kıyasıya mücadele etti. Eleme potasına giren adaylar, Somer Şef'in özel olarak hazırladığı ve teknik detaylarıyla dikkat çeken "The Alice" tabağını yapmak için tüm hünerlerini sergilediler. Zorlu bir eleme sürecinin ardından, şeflerin tadım ve değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya veda eden isim Zeynep oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor.

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?