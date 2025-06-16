MasterChef Derya kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? Derya Taçyıldız elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Derya kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Derya elendi mi?

MASTERCHEF DERYA KİMDİR?

Derya İzmirlidir. 43 yaşında olan Derya Taçyıldız yiyecek içecek öğretmenidir.

MASTERCHEF DERYA ELENDİ Mİ?

Derya bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MasterChef TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna