Marketler pazar günü kapalı mı olacak 2025? TPF'den yeni talep!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın günlük alışveriş alışkanlıklarını doğrudan ilgilendiren kritik bir tartışma gündemde. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılı için hazırladığı raporda marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde öneride bulundu. Peki, pazar günü marketler kapalı mı olacak?

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPANACAK MI 2025?

Türkiye'de milyonlarca kişinin alışveriş alışkanlıklarını yakından ilgilendiren bir tartışma gündemde. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu'nda marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde bir öneri sundu. Bu gelişme beraberinde halk, 'marketler pazar günü kapalı mı olacak' sorusunu gündeme taşıdı.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAPALI MI?

Şu an için marketler Türkiye genelinde pazar günleri açık. Henüz resmi bir karar alınmadı ve TPF'nin önerisi yalnızca gündeme getirildi. Federasyon, bu düzenlemenin hem çalışanların sosyal hayatını hem de küçük esnafın ekonomideki rolünü olumlu etkileyeceğini savunuyor. Ancak konu yalnızca öneri aşamasında olduğundan, marketlerin pazar günü kapalı olması için hükümetin ve ilgili kurumların karar vermesi gerekiyor.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAPALI MI OLACAK?

Bu soruya verilebilecek en net yanıt: Şimdilik hayır. Marketler 2025 yılında da pazar günleri hizmet vermeye devam ediyor. Ancak TPF Başkanı Ömer Düzgün'ün açıklamalarına göre, aile yapısını güçlendirmek, çalışanların aynı gün izin yapabilmesini sağlamak ve sürdürülebilir istihdamı desteklemek amacıyla bu öneri ciddi şekilde tartışılıyor.

Düzgün, özellikle gençlerin perakende sektörünü "ara durak" olarak görmesine dikkat çekti. Çalışma koşullarının daha cazip hale gelmesi için ortak tatil gününün önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesini hatırlatarak, marketlerin pazar günü kapalı olmasının bu vizyona katkı sağlayabileceğini dile getirdi.