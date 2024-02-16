Mardinde gezilecek yerler nerelerdir? Mardin de gezilecek yerlerin listesi Mardin Midyat'ta gezilecek yerler nereler?

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, bir çok kültürün bir arada yaşadığı Mardin'de gezilecek ve görülecek tarihi yapı mevcuttur. Medeniyetlerin beşiği olan Mardin'de gezilecek yerler neresi? , Mardin'de gezilecek yerlerin listesi ve onun kadar eski olan Midyat ilçesinde gezilecek yerler nereler?

MARDİN'DE GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Mardin, Sümer, Babil, Selçuklu ,Artuklu ve Osmanlı gibi büyük devletlerin varlığına şahit olup günümüze kadar varlığını korumuştur. Şehrin bir tepede kurulmuş olması pek çok tarihi eserin günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Bu durum tarihi turizmi sevenler için geniş bir yelpaze sunmuştur. Geziecek yerler oldukça fazla olmasına rağmen belli başlı yapılar göze çarpmaktadır.

KASIMİYE MEDRESESİ

Artuklular döneminde inşa edilmiştir. Dönemin en önemli eğitim merkezi olan Kasimiye medresesinde tıp astronomi gibi ilimler öğretilmiştir. Bazı dönemlerde istilaya uğramışsa da tekrar restore edilerek günümüze ulaşmıştır. Medreseyi farklı kılan unsurlardan biri de bahçesinde bulunan havuzdur. Havuz, insan bedeni doğum, çocukluk, gençlik, yaşlılık ve nihayetinde ölümü tasvir edecek şekilde yapılmıştır. Duvarın yüksek kesiminde ıslanınca ortaya çıkan kan rivayete göre Kasım paşanın katledilmesiyle kız kardeşinin kanını duvara sürmesi ve o kanın günümüze kadar ulaştığı söylenmektedir.

HATUNİYE MEDRESESİ

Medrese 1176-1184 yılları arasında inşa edilmiştir. Medrese Artuklular tarafından inşaa edilmiş oldukça tahrip edilmiştir. Medreseyi ilginç ve görülmeye değer kılan unsurlardan bir tanesi mihrabın ses akustiğini dengeleyecek şekilde oluşturulmasıdır böylece namazı kıldıran imam mikrofonla konuşuyor gibi sesi her tarafa yayılır. Peygamberimiz Hz. Muhammedin ayak izi de burada bulunmaktadır.

DEYRULZAFARAN KİLİSESİ

Birçok medeniyetin bir arada yaşadığı Mardin de çan ve ezan sesi birbirine karışmaktadır. Müsmanlara ait yapıların yanında Hristiyan dinine ait pek çok tarihi yapıda burda bulunmaktadır. Bu yapılara en önemli örneklerden biri de Deyrulzafaran kilisesidir. Deyrulzafaran kilisesi Mardin merkeze 4 km uzaklıktadır.5. yy da yapıldığı tahmin edilen yapının bugünkü görünümüne 18.yy da kavuştuğu tahmin edilmektedir.

DARA

Dara Antik kenti Oğuzköyünde bulunup Mardin merkezine 30 km uzaklıkta bulunmaktadır.Dara Doğu Romalılar tarafından Sasanilere karşı savunma amaçlı yapıldığı tahmin edilen kent kireç taşı üzerindeki oyuklarla yapılmış.

MARDİNDE GEZİLECEK YERLERİN LİSTESİ

1-Dara

2-MorGabriel Manastırı

3-Kasimiye Medresesi

4-Hatuniye Medresesi

5-Zinciriye Medresesi

6-Beyazsu

7-Kırklar kilisesi

8-Ğurs Köyleri

9-Sabancı Müzesi

10-Latifiye Medresesi

MiDYAT' TA GEZİLECEK YERLER VE LİSTESİ

Midyat, Mardin merkez de olduğu gibi oldukça kozmopolit bir yapı sunar. İlçenin her yerinde tarihi eserler Mardin-Midyata özgü doğal taşlar ile adeta bir dantel gibi işlenmiştir. Midyattaki tarihi yapıların içindeki bazı yapılar kendilerine özgü özellikleri ile diğerlerinden farklılık gösterir.Gelin midyattaki balışca yapılar neler kısaca bir göz atalım.

MOR GABRİEL MANASTIRI

Midyattakien önemli tarihi yapılardan biri olan Mor Gabriel Manastırı (395-408) yılları arasında Mor Şemun tarafından yapılmış olup Midyat merkezin 25km güneydoğusunda yer almaktadır. Manastır aynı zamanda en büyük suryani ortadoks manastırıdır.

MİDYAT KONUK EVİ

Birçok dizinin çekim yeri olan Midyat konukevi, tarihi bir yapı olmamasına rağmen turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Bir çok odadan oluşan yapı bazı zamanlarda otel olarak kullanılmıştr.

MİDYATTA GEZİLECEK YERLERİN LİSTESİ

1-Mor Gabriel Manastırı

2- Meryem Ana Kilisesi

3-Midyat Tarihi Evleri

4-Sahra Suryani Şarap Evi