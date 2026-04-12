Mardin'de gazetecileri buluşturan gece! Dijital medya çalıştayı yoğun ilgi gördü

Mardin’in önemli turizm tesislerinden biri olan Bilen Otel’de gerçekleştirilen programda gazeteciler, hem mesleki dayanışmayı güçlendirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

SIRA GECESİYLE UNUTULMAZ BİR AKŞAM

Gece kapsamında düzenlenen sıra gecesi programı renkli görüntülere sahne oldu. Sahne alan sanatçılar sevilen türküleri seslendirirken, sıra gecesinin seçkin eserleriyle adeta bir müzik ziyafeti sunuldu. Bunun yanı sıra sahnede Mardin’e özgü geleneksel çiğ köfte yoğurma etkinliği gerçekleştirildi. Ustalar tarafından yoğrulan çiğ köfte davetlilere ikram edilirken, gazeteciler halay çekip oyunlar oynayarak geceye eşlik etti. Müzik ve yöresel lezzetlerin buluştuğu gecede katılımcılar doyasıya vakit geçirdi.

Samimi görüntülerin ortaya çıktığı gecede, gazeteciler yoğun çalışma temposunun ardından bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Dayanışma ve birlik mesajlarının öne çıktığı programda, katılımcılar Mardin’in kültürel atmosferinde unutulmaz bir akşam geçirdi.

GECEYE ÇOK SAYIDA GAZETECİ KATILDI

Mardin turizmine önemli katkılar sunan ve konforu ile dikkat çeken Bilen Otel, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazetecileri konaklama ve lezzetli yemekler konusunda başarıyla ağırladı. Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel tarafından Bilen Otel sahibi iş insanı Ali Bilen’e organizasyona katkılarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi.