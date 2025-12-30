Mardin'de trafik polislerinden yürekleri ısıtan yardım

Mardin'de şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar zaman zaman hem araçlar hem de sürücüler için tehlikeli hale geldi.

Şehirde şiddetini artıran kar yağışında yollarda kalan araç sayısı arttı.

Bu sırada yolda kalan bir araç, sürücüsünün tüm çabalarına rağmen çalışmadı.

4 POLİS MEMURU HAREKETE GEÇTİ

O sırada bölgede görevli olan 4 trafik polisi, sürücünün çaresizliğine daha fazla kayıtsız kalamadı ve duruma müdahale etti. Polisler, aracı el birliğiyle iterek güvenli bir alana çekti. Böylece hem sürücünün hem de yoldaki diğer araçların güvenliği sağlanmış oldu.

O ANLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Oesnada balkonda bulunan bir vatandaş, polislerin yardım anlarını cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polislerin yardımseverliği büyük beğeni topladı.

"GÖREVLERİ SADECE CEZA YAZMAK DEĞİL"

Polislerin bu örnek davranışı, zor anlarda vatandaşın yanında olmanın önemini bir kez daha gösterirken, araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar, polislerin yardımını "Görevleri sadece ceza yazmak değil, vatandaşı zor durumdan kurtarmak" yorumu yaptı.