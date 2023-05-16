Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Manisa geliyor. Peki, Manisa milletvekilleri kimlerdir 2023? Manisa'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Manisa AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Manisa milletvekilleri kimlerdir 2023? Manisa'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Manisa AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte 2023 yeni Manisa milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ MANİSA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Manisa'dan AKP 4 milletvekili, CHP 4 milletvekili, İYİ Parti 1 milletvekili ve MHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Manisa milletvekili isimleri şu şekilde:

AKP 2023 Manisa Milletvekilleri İsimleri:

Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu

Murat Baybatur

Tamer Akkal

Ahmet Mücahit Arınç

CHP 2023 Manisa Milletvekilleri İsimleri:

Özgür Özel

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Bekir Başevirgen

Selma Aliye Kavaf

MHP 2023 Manisa Milletvekilleri İsimleri:

Erkan Akçay

İYİ Parti 2023 Manisa Milletvekilleri İsimleri: