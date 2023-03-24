Manisa, Mardin, Mersin sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma Manisa, Mardin, Mersin sahur bitimi ne zaman?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Manisa, Mardin, Mersin sahur saatleri ne zaman? Manisa, Mardin, Mersin iftar ve sahur saatleri! Manisa, Mardin, Mersin'de sabah ezanı kaçta okunacak? 24 Mart Manisa, Mardin, Mersin iftar ve sahur saat kaçta olacak? İşte detaylar...

Muğla ve Muş sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma Muğla ve Muş sahur bitimi ne zaman?

Manisa, Mardin, Mersin sahur ve imsak saatleri merak edildi. İl ve ilçelere göre sahur ve imsak saatlerini merak eden vatandaşlar, Manisa, Mardin, Mersin sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma Manisa, Mardin, Mersin il ve ilçeleri sahur kaçta? Manisa, Mardin, Mersin'de sahur ne zaman bitecek? Sahur bitiş saatleri ne zaman? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

MANİSA, MARDİN, MERSİN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Resmi Diyanet imsakiyesine göre Manisa, Mardin, Mersin 24 Mart sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:

24 Mart Manisa sahur bitimi ve imsak vakti : 05:39

24 Mart Mardin sahur bitimi ve imsak vakti : 04:48

24 Mart Mersin sahur bitimi ve imsak vakti : 05:13

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SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).