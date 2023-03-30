Manisa, Mardin, Mersin sahur ve iftar saat kaçta, ne zaman? 30-31 Mart Perşembe Manisa, Mardin, Mersin iftar saati ve imsak ne zaman?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Manisa, Mardin, Mersin sahur saatleri ne zaman? Manisa, Mardin, Mersin iftar ve sahur saatleri! Manisa, Mardin, Mersin'de sabah ezanı kaçta okunacak? Manisa, Mardin, Mersin sahur ve iftar saat kaçta, ne zaman? 30 Mart Manisa, Mardin, Mersin iftar ve sahur saat kaçta olacak? İşte detaylar...

Manisa, Mardin, Mersin sahur ve imsak saatleri merak edildi. İl ve ilçelere göre sahur ve imsak saatlerini merak eden vatandaşlar, Manisa, Mardin, Mersin sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 30 Mart Perşembe Manisa, Mardin, Mersin il ve ilçeleri sahur kaçta? Manisa, Mardin, Mersin'de sahur ne zaman bitecek? Sahur bitiş saatleri ne zaman? araştırması yapıyor. Manisa, Mardin, Mersin sahur ve iftar saat kaçta, ne zaman? 30 Mart Perşembe Manisa, Mardin, Mersin iftar saati ve imsak ne zaman? İşte ayrıntılar...

MANİSA, MARDİN, MERSİN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Resmi Diyanet imsakiyesine göre Manisa, Mardin, Mersin 31 Mart sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:

31 Mart Manisa sahur bitimi ve imsak vakti : 05:27

05:27 31 Mart Mardin sahur bitimi ve imsak vakti : 04:36

04:36 31 Mart Mersin sahur bitimi ve imsak vakti : 05:01

MANİSA, MARDİN, MERSİN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Resmi Diyanet imsakiyesine göre Manisa, Mardin, Mersin 30 Mart iftar vakitleri aşağıdaki gibidir:

30 Mart Manisa iftar vakti ve akşam ezanı : 19:37

19:37 30 Mart Mardin iftar vakti ve akşam ezanı : 18:44

18:44 30 Mart Mersin iftar vakti ve akşam ezanı : 19:08

İL İL İMSAKİYE VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).

İFTAR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.