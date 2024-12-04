Üye Girişi
Haberler
Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız

Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız

 'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

Tutuklu sayısı yükseldi, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

 Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

Fransa'da hükümet düştü! Barnıer, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu
DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu

Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GEDİZ Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi! 5 Aralık Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Aralık Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Aralık günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
img

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
img

15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? HTŞ lideri kim? HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani kimdir? Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.