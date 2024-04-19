MANİSA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Peki, MANİSA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Az önce Manisa'da kaç büyüklüğünde, şiddetinde deprem oldu?

MANİSA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA

okat'ta dün yaşanan 5.6'lık deprem konuşulurken bir deprem de İzmir'de meydana geldi. AFAD Seferihisar ilçesinin merkez üssü olduğu 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.02'deki sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

2 gündür depremlerle sarsılan Tokat gündemdeyken bir deprem de İzmir'de kaydedildi. AFAD, Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.02'de yaşanan depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçülürken çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum açıklanmadı.