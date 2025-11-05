Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

ABD'nin en büyük kentlerinden New York'ta düzenlenen belediye başkanlığı seçimleri sona erdi. Eski Demokrat Belediye Başkanı Eric Adams'ın çekilmesinin ardından yapılan seçimlerde yarışın en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkan Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak zaferini ilan etti.

NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Queens merkezli kampanyasıyla geniş bir seçmen kitlesine ulaşan Uganda doğumlu ve Hindistan kökenli ebeveynlere sahip Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, Afrika doğumlu ilk belediye başkanı ve Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı oldu. Mamdani'nin en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo ise oyların yaklaşık yüzde 40'ını aldı.

O GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Seçim süreci boyunca ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin yanı sıra İslamofobik saldırıların da hedefi haline gelen Mamdani'nin zaferinin ardından, kendisine ait eski bir video yeniden gündeme geldi.

Yeni New York Belediye Başkanı'nın dünya siyaseti üzerine konuşurken bir yandan da eliyle Hint yemeği yediği anların yer aldığı görüntüler, özellikle Cumhuriyetçi Parti destekçileri tarafından sosyal medyada sıkça paylaşıldı ve Mamdani'ye yönelik nefret söylemlerinde kullanıldı.

Öte yandan söz konusu videoda Mamdani, üçüncü dünya ülkelerinde büyüdüğünü ve Filistin meselesine ilişkin farklı bir bakış açısına sahip olduğunu ifade ediyor.