Haberler

Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu Haber Videosunu İzle
Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York’un yeni ve ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin, dünya siyaseti üzerine konuşurken eliyle Hint yemeği yediği eski bir video, seçim zaferinin ardından yeniden gündeme geldi. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medyada Mamdani’ye yönelik nefret söylemlerinin aracı haline geldi.

ABD'nin en büyük kentlerinden New York'ta düzenlenen belediye başkanlığı seçimleri sona erdi. Eski Demokrat Belediye Başkanı Eric Adams'ın çekilmesinin ardından yapılan seçimlerde yarışın en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkan Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak zaferini ilan etti.

NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Queens merkezli kampanyasıyla geniş bir seçmen kitlesine ulaşan Uganda doğumlu ve Hindistan kökenli ebeveynlere sahip Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, Afrika doğumlu ilk belediye başkanı ve Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı oldu. Mamdani'nin en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo ise oyların yaklaşık yüzde 40'ını aldı.

Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

O GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Seçim süreci boyunca ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin yanı sıra İslamofobik saldırıların da hedefi haline gelen Mamdani'nin zaferinin ardından, kendisine ait eski bir video yeniden gündeme geldi.

Yeni New York Belediye Başkanı'nın dünya siyaseti üzerine konuşurken bir yandan da eliyle Hint yemeği yediği anların yer aldığı görüntüler, özellikle Cumhuriyetçi Parti destekçileri tarafından sosyal medyada sıkça paylaşıldı ve Mamdani'ye yönelik nefret söylemlerinde kullanıldı.

Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Öte yandan söz konusu videoda Mamdani, üçüncü dünya ülkelerinde büyüdüğünü ve Filistin meselesine ilişkin farklı bir bakış açısına sahip olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti

Galatasaray U19, Gençlik Ligi'nde Ajax U19'a farklı kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti

Galatasaray U19, Gençlik Ligi'nde Ajax U19'a farklı kaybetti
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.