Maltepe Mitingi'ne kaç kişi katıldı? (CHP)

Maltepe Mitingi'ne kaç kişi katıldı? sorusuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel net bir yanıt verdi. Özel, yaptığı açıklamada mitinge tam 2,2 milyon kişinin katıldığını belirtti. Bu açıklama, mitingin büyüklüğünü ve kamuoyundaki etkisini gözler önüne serdi. Peki, Maltepe Mitingi'ne kaç kişi katıldı? İşte detaylar...

CHP'NİN MALTEPE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İstanbul Maltepe'de düzenlenen " Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne ilişkin katılım sayısı, farklı kaynaklarda çeşitli rakamlarla ifade edilmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge 2,2 milyon kişinin katıldığını belirtti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

19 Mart darbe girişimine karşı dimdik ayakta duranlara, ülkesine, milletine, geleceğine sahip çıkanlara, korkmayanlara, sinmeyenlere, bir adım geri atmayanlara, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Türkiye ittifakının tüm renklerine, karşımızdaki bir avuç zalime teslim olmayan milyonlara merhaba.

Sincan'a, Edirne'ye, Silivri'ye, Kandıra'ya, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, siyasetçilere, en çok da hepimizin gelecek umudu öğrencilere merhaba. Herkes memleketine gidebilir, parası olsa tatile gidebilir. Bugün bu meydana gelip toplanmak, bu iradeyi ortaya koymak, 'bu büyük mücadele aksar' dediler ama Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'ta yaşananlardan sonra neredeyse sokağa çıkmayı yasaklayıp, İstanbul'un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, Saraçhane'ye koşan milyonlar bize artık endişenin, korkunun evde kaldığını gösterdiler. Sokaklardayız, meydanlardayız.

"BUGÜN BURADA BİR TARİH YAZILIYOR"

Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokrasiyi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 1 kez, İstanbul'da ise 3 kez Erdoğan'ı ve karşısına çıkardığı adayları, Meclis başkanlarını, başbakanları, bakanları yendi.