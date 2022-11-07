Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ Malatya Beydağı'nda daireler 3+1 ve 4+1 olarak tasarlandı. Projede yüzde 25 peşinatta, kalan konut bedeli 144 aya kadar vade edilebiliyor. Peki Malatya TOKİ Beydağı kura çekimi ne zaman? Malatya TOKİ arsa başvuru şartları neler? işte detaylar...

TOKİ başvuruları sona erdi. Yaklaşık 8 milyon vatandaşın başvurduğu projede şimdi gözler kura çekiminde. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek. Peki, MalatyaTOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? TOKİ sosyal konut ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MALATYA TOKİ BEYDAĞI KURA ÇEKM, NE ZAMAN?

Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda çekilecek olan TOKİ Malatya Beydağı konut kurası yarın saat 13.00'te gerçekleşecek. TOKİ Malatya Beydağı ödeme tablosu kapsamında yüzde 10 peşinde 108 ay, yüzde 15 peşinde 120 ay ya da yüzde 25 peşinde 144 ay vade fırsatı sağlanıyor. Projede 10 bin 694 TL peşinatla konut sahibi olunabiliyor.

TOKİ MALATYA ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. Vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.

TOKİ İLK İŞ YERİM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



TC Vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

Ödeme Şartları

Başvuru bedeli : 2000 TL

İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden % 10 peşinat bedeli,

Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)

TOKİ ARSA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ arsa için başvuru ücreti 500 TL, iş yerleri için ise 2 bin TL olarak belirlenmiş durumda.TOKİ arsa ödemelerinin 1/10'u peşin olarak geriye kalanı ise 9 yılda 9 eşit taksitle faizsiz şekilde ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek. Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak. TOKİ arsa ödemeleri ise, peşinat bedelinin ödenmesinin ardından, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih sayılacak. Peşinat tutarı yatırıldıktan sonra ise taksitler aylık ya da yıllık olarak eşit taksitlerle ödenecek.