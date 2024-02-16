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MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları!

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TOKİ Malatya Deprem konutları kura sonuçları, Malatya, Adıyaman, Malatya, Hatay, Adana ve Osmaniye için yapılmakta olan deprem konutları nedeniyle araştırılıyor. Peki, Malatya deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir?

Malatya TOKİ kura çekimi ve sonuçları gibi detaylar, deprem konutları kura işlemlerinin başlaması ile birlikte birçok kişi tarafından araştırılıyor. Malatya deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? Merak edilmekte ve beklenen günün gelmesi ile birlikte araştırılmakta. Peki, Malatya deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir?

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 181 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek. Tamamlanmakta olan Malatya TOKİ deprem konutları 17 Şubat 2024 Cumartesi günü kura çekimi ile birlikte sahiplerini bulacak.

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi sonrasında belirlenen konut sahipleri, heyecanla bekledikleri sonuçları öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresini ziyaret edebilirler.

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

Emir Ceran
Emir Ceran
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