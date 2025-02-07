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MALATYA HAVA DURUMU 7 ŞUBAT: Bugün Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya hava durumu tahmini

MALATYA HAVA DURUMU 7 ŞUBAT: Bugün Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya hava durumu tahmini
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Malatya'da 7 Şubat 2025 Cuma günü hava nasıl olacak? Meteoroloji tahminlerine göre, şehirde kış koşulları etkisini sürdürüyor. Peki, Malatya'da sıcaklıklar nasıl olacak, kar yağışı devam edecek mi? İşte, Malatya için güncel hava durumu tahminleri…

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 7 Şubat itibarıyla Malatya'da en düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık ise 4°C civarında olacak. Özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor. Gün içerisinde kar yağışının aralıklarla sürebileceği belirtilirken, hafta boyunca hava durumunun nasıl seyredeceği merak ediliyor. Peki, Malatya'da hava durumu nasıl olacak, kar var mı? İşte güncel hava durumu detayları…

MALATYA'DA KAR VAR MI?

Meteoroloji uzmanları, 7 Şubat Cuma günü Malatya'da sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışının etkili olacağını öngörüyor. Gün içinde sıcaklıkların 0°C civarında seyredeceği belirtilirken, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade ediliyor. Bu sebeple Malatya'da kar yağışı gün içinde zaman zaman etkisini azaltarak devam edebilir, yüksek kesimlerde kar örtüsünün artması beklenebilir. Fakat şehir merkezinde yağışların daha hafif olacağı öngörülüyor.

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MALATYA HAVA DURUMU 7 ŞUBAT: Bugün Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya hava durumu tahminiHava durumu Malatya

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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