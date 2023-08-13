Malatya deprem riski var mı? Sorusu, son günlerde birçok kez gerçekleşen depremlerin ardından gündeme geliyor ve merak ediliyor. Malatya deprem bölgesi mi, değil mi sorusu da konu ile ilgili en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ünlü jeolog Naci Görür, Malatya'da yaşanan deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Böylece merak edilenler yanıt buldu. Peki, Malatya deprem riski var mı? Malatya deprem bölgesi mi, neden deprem oluyor?

MALATYA DEPREM RİSKİ VAR MI?

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremlerin artçı olmadığını belirterek, "Şimdi Malatya'ya geldiğimiz zaman o 6 Şubat depremlerinin bir sonucu. Şimdi bu depremler, 6 Şubat'ta kendi depremi oluşturan faylarının kırılmayan kesimlerine veya komşu faylara stresi transfer ettiler. 6 Şubat'tan sonra orada mevcut olan o bölgede mevcut olan fayların stres alanları değişti. Stres alanları değişti demek o fayların içerisinde depremi kıracak kuvvetlerin miktarında değişiklik oldu. Kimisinde arttı, kimisinde azaldı. Şimdi, ona göre bizim bu son gördüğümüz Malatya depremleri muhtemelen bu stres transferinin bir tezahürü olsa gerek. Bu depremi artçı diye nitelendirdiler. Ben artçı olduğunu düşünmüyorum. Artçı deprem, büyük depremi oluşturan fay düzlemi üzerinde veya sistemi içerisinde olursa biz ona artçı deprem diyoruz. Halbuki Malatya'da son olan bu 4-5 depremler mevcut asıl depremleri oluşturan faya bağlı olarak oluşmuş faylar değil. Bunlar muhtemelen komşu faylar, bağımsız faylar dolayısıyla oluşan depremlerde bence yani bağımsız depremler" diye konuştu.