6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yeni bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar ise arama motorlarında Malatya deprem ölen var mı? Malatya depremi ölü, yaralı var mı? sorularına yanıt aradı.

AFAD, bugün saat 12.04'te merkez üssü Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu. Depremin derinliği 6.96 km olarak açıklanırken sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Peki, Malatya deprem ölen var mı? Malatya depremi ölü, yaralı var mı?

MALATYA DEPREM ÖLEN VAR MI?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir" denildi. AFAD Başkanı Sezer yaptığı açıklamada "Bir kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası ilk yaptığı açıklamada, "5-6 bina yıkıldığı bilgisi geldi. Baba ve kızı enkaz a ltında bulunuyor. Boşaltılan ağır hasarlı binaya eşya almak için girmişler tüm uyarılarımıza rağmen." dedi.

Malatya dahil 11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanıyor. Bölgede binlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, bunların yanı sıra ise Hatay, Bingöl, Sivas, Niğde ve Konya'da farklı şiddette depremler meydana geldi. Son olarak bu sabaha karşı da Adıyaman, 5 büyüklüğünde bir depremle sallandı.