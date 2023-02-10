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Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 10 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 10 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya deprem oldu mu? Sorusu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Malatya deprem ve AFAD Malatya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 10 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Ziyarete gittiler depreme yakalandılarZiyarete gittiler depreme yakalandılar

Malatya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 10 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 10 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MALATYA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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