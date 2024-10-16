MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda!

Malatya'da meydana gelen depremin şok anları, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Depremin ilk anlarında binaların nasıl sallandığı ve halkın panik içinde dışarı çıkmaya çalıştığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu tür görüntüler, deprem anındaki dehşeti ve kaosu gözler önüne seriyor. Deprem anı merak ediliyor. 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen deprem ile ilgili detaylar araştırılıyor.

MALATYA DEPREM ANI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını söyledi.

BAKAN ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yere verdi: "Malatya'nın Kale ilçesinde büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."