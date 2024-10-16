Üye Girişi
Haberler

MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da meydana gelen depremin şok anları kameralara yansıdı. Deprem anı, bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Deprem, bölge halkında büyük panik yarattı.

Malatya'da meydana gelen depremin şok anları, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Depremin ilk anlarında binaların nasıl sallandığı ve halkın panik içinde dışarı çıkmaya çalıştığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu tür görüntüler, deprem anındaki dehşeti ve kaosu gözler önüne seriyor. Deprem anı merak ediliyor. 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen deprem ile ilgili detaylar araştırılıyor.

MALATYA DEPREM ANI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını söyledi.

MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda!

BAKAN ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yere verdi: "Malatya'nın Kale ilçesinde büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda!

MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Haberler.com Özel Soğuk Haber Malatya 3-sayfa Gündem Deprem Yaşam AFAD

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.