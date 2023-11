Malatya'daki Kadın Yöneticiler Battalgazi Belediye Başkanı'nın Yatırımlarını Gezdi

Malatya'daki kamu kurumlarında görev yapan kadın yöneticiler Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in hayata geçirdiği yatırımları gezdi. Gezi kapsamında yönetici kadınlarla bir araya gelen Başkan Güder, Battalgazi'nin gelecek yüzyılına damga vuracak dev projeleri anlattı.

Malatya'da kamu kurumlarında görev yapan kadın yöneticiler Battalgazi'deki tarihi mekanları ve 2019 yılından bu yana hayata geçirilen hizmet alanlarını gezdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in eşi Yıldız Güder eşliğinde gerçekleşen gezi programında yönetici kadınlar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in bölgede olmayan projeleri hayata geçirdiğini, yatırımların asırlık Battalgazi'ye çok yakıştığını ifade ettiler.

Kırkgöz Sahil Parkı'nda kadın yöneticilerle bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kadınların hayatın her alanında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Sizlerin her alanda güçlü kadınların olması ülkemizi de güçlendiriyor. Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de toplum da güçlü olur. Varlığınızın artarak devam etmesini istiyoruz. Hayatımıza katmış olduğunuz güzelliklerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Şimdiye kadar yapılamayanı yaptık"

İnsanların ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabileceği ortamlar oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Güder, "Bir yere rağbetin olabilmesi için insanların ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabileceği ortamların, koşulların hazırlanması lazım. Şehirlerin doğu kısımlarının fazla gelişmediğini görüyoruz ama biz bu düşünceyi kırdık. Biz kendimiz için değil milletimiz için toplumumuz için yaşadık. Eksiklikleri gördük, şimdiye kadar yapılmak istenen ancak yapılamayan şeyleri ajandamıza aldık. Battalgazi Belediyesi olarak bir devrim yaptığımızı düşünüyorum. Çevreyolu altında hiç sağlıklı olmayan yapılar yer alıyordu. Hangi belediye başkanı burada kentsel dönüşümü düşünmüşse ciddi setlerle karşılaşmış. Bizim burada kentsel dönüşümü başlatmamız gerekiyordu. Bu konuda atılım yapmayı çok istedik ve büyük emek sarf ettik. Eğer bugün orada kentsel dönüşümü başlatmamış olsaydık depremde daha vahim sonuçlarla karşılaşabilirdik. O bölgede yaşayan insanlar en başta bizlere inanmadılar. Bizler pes etmedik. ve sonuç olarak teslim ettiğimiz 679 konutu ziyaret ettiğimizde herkes bize dua ediyordu. İnsanlar o bölgede yapıların yenilenebileceğini gördüler. Derme deresini de o evlerin önünde güzel bir vaha haline getirdik. Buralar Malatya'nın en güzel yerleri" ifadelerini kullandı.

"Bir buçuk milyarlık yatırım yaptık"

Göreve geldiklerinde kısıtlı bir bütçeyle karşılaştıklarını vurgulayan Başkan Güder, "Biz farklı gelir kanallarını, dönüşüm kanallarını kullanarak bir buçuk milyarlık yatırım yaptık. Bütçemiz bu kadar değildi ancak biz becerimizi kullanarak farkımızı ortaya koyduk. 100 kilometrelik bir sahil bandımız bulunuyordu. Bundan neden istifade etmeyelim diyerek sahil parkını yaptık ve Malatya'mızı sahille buluşturduk. Önümüzdeki yaz döneminde de buraya teknemizi indireceğiz. Şehri dengeli bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Dengesizlik olursa bazı mahalleler çok güzel yaşar, bazı mahallelerde ise sıkıntı olur. Biz bunları düşünerek her bölgemize yatırım yapıyoruz. Malatya'mızın potansiyeline inandık. Bu potansiyeli gerçekleştirebilmek için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Malatya'ya raylı sistemin gelmesi gerekiyor. Hedefimiz bu. Bir milyonun üzerinde nüfusun olduğu yerlerde bu sistem rantabl oluyor. Ancak biz rantabl olma durumunu hiç görmeyelim dedik. Malatya'da ulaşımdaki sorunları çözebilmek için Büyükşehir Belediye'mizle istişarelerde bulunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA