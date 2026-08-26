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Araçta Kilitli Kalan Yaşlı Kadın 1.5 Saatte Kurtarıldı

Araçta Kilitli Kalan Yaşlı Kadın 1.5 Saatte Kurtarıldı
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Aksaray’da araçta kilitli kalan yaşlı kadın önce vatandaşları sonra da ekipleri alarma geçirdi.

Aksaray'da araçta kilitli kalan yaşlı kadın önce vatandaşları sonra da ekipleri alarma geçirdi. Bir türlü kapısı açılmayan araçta ekiplerin yönlendirmesiyle 1,5 saat mücadele eden yaşlı kadın, araç sahibi kızının gelmesiyle dışarı çıkabildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtdışında yaşayan ve memleketleri Aksaray'a gelen Selma D. (22), ailesiyle birlikte bir kafeye gitmek istedi. Taşpazar Mahallesindeki kafeye gelen genç kadın, annesinin araçta uyumak istemesi üzerine annesi Fatma D.'yi (63) yabancı plakalı araç içinde bırakıp kapıları da kilitleyerek kafeye gitti. Hava alması için bir camı da az miktarda açık bırakan genç kadın ailesiyle birlikte kafedeyken yaşlı kadın aracın alarmının çalmasıyla birlikte kısmen rahatsızlandı. Dışarıya çıkmak isteyen kadın yüksek güvenlikli kilitleme sistemi nedeniyle dışarıya çıkamazken, alarm sesini duyup yaşlı kadını da araç içinde gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Kapılar açılmayınca vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden bekçiler itfaiye gelene kadar kadını dışarı çıkarmak için mücadele verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kadını kurtarmak için çalışma başlatırken, hiçbir çalışma kadını dışarıya çıkarmayı sağlamadı. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmaları esnasında bir yandan da yaşlı kadının yakınlarına ulaşılmaya çalışıldı. Kızının telefonundan cevap alamayan bekçiler birkaç akrabasına daha ulaşarak bilgi aktarırken, genç kadın kendisine ulaşılmasının ardından araç başına gelerek kapıyı açıp annesini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yaşlı kadın rahat bir nefes alırken ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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