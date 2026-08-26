Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'inde sürpriz

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇ SAAT 22.00'DE

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Talisca, Oğuz, Vedat Muriqi.

NENE YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Nene'nin yerine Oğuz Aydın ilk 11'de yer alıyor.