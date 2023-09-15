Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır.