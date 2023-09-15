Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır.
Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 06 DIJ 67 plakalı otomobil ile M.T.Ö. yönetimindeki 44 AAY 860 plakalı motosiklet, Çamurlu Mahallesi Buhara Bulvarında çarpıştı.
Kazada yaralanan M.T.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil