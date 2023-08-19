Malatya'da otomobil ile çekicinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çekici çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da otomobil ile çekinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Ş. K. idaresindeki 21 ADK 334 plakalı otomobil aynı yöne ilerleyen M. A. yönetimindeki 31 ACV 226 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada Ş.K. ile H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA