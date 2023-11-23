Malatya peş peşe 2 depremle sarsıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ilk deprem saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. Yaklaşık 3 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Peki, Malatya'da okullar tatil mi oldu?

Malatya'da okullar tatil mi oldu 24 Kasım? Malatya Valiliği açıklama yaptı mı?

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin yaklaşık 3 dakika sonrasında 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Peki, Malatya'da okullar tatil mi oldu 24 Kasım? Malatya Valiliği açıklama yaptı mı?

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

AFAD, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

3 DAKİKA SONRA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

5,2'lik depremin ardından yaklaşık 3 dakika sonra saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı açıklamada şu anda olumsuz durum ihbarı almadıklarını belirtti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler, yıkım ve can kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

"AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"

Vali Yazıcı, "Ağır hasarlı binalardan herkes uzak dursun. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız sakin olsun." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya ili Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.